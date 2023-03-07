Виктория Азаренко опубликовала фото в футболке Килиана Мбаппе

33-летняя белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала новую запись в социальных сетях. Спортсменка поделилась снимками с тренировок на кортах Индиан-Уэллса в футболке нападающего французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВИКТОРИИ АЗАРЕНКО

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВИКТОРИИ АЗАРЕНКО

Напомним, на своём последнем турнире Виктория Азаренко дошла до третьего круга. Белорусская теннисистка выступала на соревнованиях в Дубае, однако не смогла одолеть представительницу США Мэдисон Кис. Азаренко разгромно проиграла американке — 2:6, 1:6 за 58 минут.

На первом турнире «Большого шлема» в 2023 году — Открытом чемпионате Австралии — Виктория Азаренко прошла до полуфинала, где потерпела поражение от казахстанки Елены Рыбакиной. Чемпионкой соревнований в итоге стала соотечественница Азаренко Арина Соболенко.