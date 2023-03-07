18-кратная чемпионка ТБШ: Надаль был воином на корте, но теперь он отец

18-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Крис Эверт высказалась о результатах испанца Рафаэля Надаля.

«Его травмы не были слишком катастрофическими, когда он пропускал год, как и многие другие игроки, но теперь Рафа смотрит в будущее, чтобы действительно сохранить своё тело. Он был воином на корте, тело износилось, потому что он выкладывался на 100% на тренировках и на 100% в своих матчах.

Надаль — физический игрок, и опять же его стиль заключается в том, чтобы просто переиграть и перебороть своего противника. Так что Рафа провёл слишком много часов на корте, нужно задаться вопросом, как его тело выдерживает подобное. Думаю, что теперь, когда Надаль стал отцом, у него другая точка зрения по отношению ко времени и ему есть чем заняться после тенниса», — приводит слова Эверт Eurosport.