Стефанос Циципас опубликовал милое фото с повзрослевшей сестрой Елизавет

Третья ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас трогательно поздравил сестру Елизавет с днём рождения.
«С днём рождения, сестрёнка! Какое же ты благословение…» — подписал фото Циципас.
Фото: из личного архива Стефаноса Циципаса
24-летний Циципас — сын советской и греческой теннисистки Юлии Сальниковой (Апостоли) и Апостолоса Циципаса, также он является внуком советского футболиста и тренера Сергея Сальникова. Помимо Елизавет, Стефанос имеет двух братьев – Петроса и Павлоса.
На старте текущего сезона Циципас дошёл до финала Открытого чемпионата Австралии – 2023, где проиграл сербу Новаку Джоковичу. После этого Стефанос выступил лишь на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), где дошёл лишь до второго круга, проиграв итальянцу Яннику Синнеру.
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