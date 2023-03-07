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Стефанос Циципас опубликовал милое фото с повзрослевшей сестрой Елизавет

Стефанос Циципас опубликовал милое фото с повзрослевшей сестрой Елизавет
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Третья ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас трогательно поздравил сестру Елизавет с днём рождения.

«С днём рождения, сестрёнка! Какое же ты благословение…» — подписал фото Циципас.

Фото: из личного архива Стефаноса Циципаса

24-летний Циципас — сын советской и греческой теннисистки Юлии Сальниковой (Апостоли) и Апостолоса Циципаса, также он является внуком советского футболиста и тренера Сергея Сальникова. Помимо Елизавет, Стефанос имеет двух братьев – Петроса и Павлоса.

На старте текущего сезона Циципас дошёл до финала Открытого чемпионата Австралии – 2023, где проиграл сербу Новаку Джоковичу. После этого Стефанос выступил лишь на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), где дошёл лишь до второго круга, проиграв итальянцу Яннику Синнеру.

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