Украинка Костюк: я предупредила представителей WTA, что не буду пожимать руку Грачёвой

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, что представители WTA были предупреждены о её намерениях не пожимать руку россиянке Варваре Грачёвой и не проводить с ней фотосессию после финала в Остине. Костюк одержала победу в двух сетах. Пока украинка радовалась триумфу, Грачёва уже отправилась на свою скамейку.

«Моё поведение было продумано заранее. Был разговор с представителями WTA, они меня спрашивали, как бы я хотела, чтобы проходила церемония награждения, фотосессия и так далее. Я сразу предупредила, что не буду пожимать руку, не буду делать фото, поэтому они были к этому готовы — для них это не стало сюрпризом.

Мы обговорили, что, возможно, нужно будет сделать фото перед игрой, потому что между нами будут люди и это будет начало поединка, но я чётко сказала, что у нас не будет совместного фото в конце и чтобы фотографы не пытались как-то выхватить нас вместе, чтобы потом выставить и использовать как-то. Они, в принципе, с пониманием к этому относятся, поэтому никаких вопросов не было», — приводит слова Костюк «Большой теннис Украины».