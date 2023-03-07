Карен Хачанов опубликовал фото с тренировки в Индиан-Уэллсе

15-я ракетка мира, серебряный призёр Олимпиады-2020 российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в социальных сетях фото с тренировки в Индиан-Уэллсе (США), где с 8 по 19 марта пройдёт турнир серии «Мастерс». Хачанов (13) пропустит первый раунд, а во втором сыграет с победителем матча Ласло Джере (Сербия) – Оскар Отте (Германия).

Фото: из личного архива Карена Хачанова

«Готовлюсь в этом прекрасном месте», — подписал фото Хачанов.

Напомним, Хачанов дошёл до полуфинала Аustralian Open — 2023, это лучший результат среди россиян как в мужской, так и в женской сетках. В матче за выход в финал Карен со счётом 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6 проиграл четвёртой ракетке мира греку Стефаносу Циципасу. Для Карена это был второй полуфинал подряд на турнирах «Большого шлема».