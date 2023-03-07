Владимир Путин поздравил Шамиля Тарпищева с 75-летним юбилеем

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Президент России Владимир Путин поздравил главу Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева с днём рождения. Сегодня, 7 марта, ему исполнилось 75 лет.

«Уважаемый Шамиль Анвярович!

Поздравляю Вас с 75-летним юбилеем.

Главным делом Вашей жизни стала тренерская, наставническая работа, развитие отечественной теннисной школы, укрепление её победных традиций. Во многом благодаря вашему профессионализму, энергии, творческому отношению к поставленным задачам российские теннисисты достойно защищают спортивную честь нашей страны на самых престижных международных соревнованиях, демонстрируют отличную подготовку, характер и волю. И, конечно, отмечу востребованную общественную, организаторскую деятельность, которой Вы всегда уделяете большое внимание.

Желаю Вам успехов, здоровья и всего наилучшего», — цитирует Путина сайт Кремля.