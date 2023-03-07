Эверт: «Ролан Гаррос» станет испытанием для Рафаэля Надаля
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18-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Крис Эверт считает, что испанцу Рафаэлю Надалю будет тяжело на «Ролан Гаррос» — 2023.
«Не думаю, что Надалю нужно беспокоиться об умственном или эмоциональном аспктах своего тенниса. На данный момент он поддерживает своё тело и делает всё для того, чтобы быть здоровым. И знаете что? Снова будет Открытый чемпионат Франции, грунт, более длинные розыгрыши, более длинные матчи, внимание к нему. Это будет настоящим испытанием для Рафаэля Надаля», — цитирует Эверт Eurosport.
Напомним, Рафаэль Надаль не сыграет на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Он восстанавливается от травмы после раннего вылета с Открытого чемпионата Австралии.
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