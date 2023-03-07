«Это так несправедливо». Шаповалов высказался о проблеме гендерного неравенства в теннисе

Бывшая десятая ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов высказался о проблеме гендерного неравенства в теннисе.

«Раньше я был наивен. Думал, что к мужчинам и женщинам в теннисе относятся одинаково. Потом я встретил свою девушку Мирьям Бьёрклунд, и она открыла мне глаза. Она тоже профессиональная теннисистка. В прошлом году она квалифицировалась на турнир категории WTA-250.

Я сказал ей: «О, это здорово! Ты получишь не меньше $ 7 тысяч». Она посмотрела на меня так, будто я вообще ничего не знаю о теннисе. Никогда это не забуду. «Денис, я думаю, мне дадут около $ 1 тысячи».

Завтра Международный женский день, и я хочу поговорить о гендерном неравенстве. Это так несправедливо. Расходы в теннисе сумасшедшие: вы путешествуете круглый год, вы останавливаетесь в отелях, платите своему тренерскому штабу. Большим звёздам не нужно беспокоиться об этом, но многие участники тура борются за то, чтобы просто выйти в ноль. К сожалению, кажется, что, если вы игрок женского пола, ваши шансы выжить как профессионалу намного ниже… потому что вы женщина.

Некоторые говорят, что на женские матчи ходят меньше людей. Но когда я хожу на их матчи, стадионы переполнены. В прошлом году на турнире в Вашингтоне, когда Мирьям играла с Дарьей Савилл, трибуны были заполнены. Игра была безумно напряжённой и качественной. Даша за победу получила около $ 4 тысяч, на той же стадии, на том же турнире мужчины получали по $ 14 280.

Я бы хотел увидеть тур, где турниры для женщин и мужчин проходили бы одинаково», — написал Шаповалов на площадке The Players Tribune.