Экс-тренер Федерера и Сафина вернулся в тур спустя 10 лет. Он будет работать со Штрикером

Известный шведский специалист Петер Лундгрен вернулся к тренерской работе в профессиональном туре спустя почти десять лет.
Напомним, Лундгрен тренировал таких теннисистов, как чилиец Марсело Риос, швейцарец Роджер Федерер и россиянин Марат Сафин. Отметим, что именно с Лундгреном Федерер завоевал своей первый титул на Уимблдоне.
С недавнего времени Лундгрен начал работать с 20-летним швейцарским теннисистом Домиником Штефаном Штрикером, сообщает журналист Симон Граф. В данный момент Штрикер занимает 126-ю строчку в рейтинге ATP. В прошлом сезоне Доминик сыграл несколько турниров на уровне ATP-250 и один, домашний, в Базеле на уровне ATP-500. На всех стартах он проигрывал во втором круге.
Также стоит отметить, что Штрикер в 2022 году отобрался на Итоговый молодёжный турнир, где дошёл до полуфинала, проиграв чеху Иржи Легечке.
- 8 марта 2023
-
00:39
-
00:17
-
00:11
-
00:11
- 7 марта 2023
-
23:36
-
22:45
-
22:31
-
22:12
-
21:56
-
21:36
-
21:33
-
20:30
-
20:19
-
19:17
-
18:39
-
18:38
-
18:20
-
17:54
-
17:52
-
17:38
-
17:23
-
16:48
-
13:03
-
12:30
-
11:25
-
10:03
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
08:42
-
08:40
-
08:14
-
08:10
-
07:50
-
07:31