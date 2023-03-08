Экс-тренер Федерера и Сафина вернулся в тур спустя 10 лет. Он будет работать со Штрикером

Известный шведский специалист Петер Лундгрен вернулся к тренерской работе в профессиональном туре спустя почти десять лет.

Напомним, Лундгрен тренировал таких теннисистов, как чилиец Марсело Риос, швейцарец Роджер Федерер и россиянин Марат Сафин. Отметим, что именно с Лундгреном Федерер завоевал своей первый титул на Уимблдоне.

С недавнего времени Лундгрен начал работать с 20-летним швейцарским теннисистом Домиником Штефаном Штрикером, сообщает журналист Симон Граф. В данный момент Штрикер занимает 126-ю строчку в рейтинге ATP. В прошлом сезоне Доминик сыграл несколько турниров на уровне ATP-250 и один, домашний, в Базеле на уровне ATP-500. На всех стартах он проигрывал во втором круге.

Также стоит отметить, что Штрикер в 2022 году отобрался на Итоговый молодёжный турнир, где дошёл до полуфинала, проиграв чеху Иржи Легечке.