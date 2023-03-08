«Воссоединение». Паула Бадоса опубликовала забавное фото с Ариной Соболенко

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала в социальных сетях совместное фото с чемпионкой Australian Open – 2023, нынешней второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.
Теннисистки не раз признавались, что их связывают тёплые дружеские отношения.
«Воссоединение», — подписала фото Бадоса.
Фото: из личного архива Паулы Бадосы
Бадоса и Соболенко находятся в Индиан-Уэллсе (США), где с 8 по 19 марта пройдёт турнир категории WTA-1000. Паула посеяна на турнире под 21-м номером и во втором раунде сразится с победительницей матча Нурия Парризас-Диас (Испания) — Элизабетта Коччаретто (Италия).
В свою очередь, вторая сеяная Соболенко во втором круге сразится либо с Евгенией Родиной (Россия), либо с Ализе Корне (Франция).
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