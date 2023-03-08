Грачёва пробилась в основную сетку «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Варвара Грачёва (66-е место в рейтинге WTA) вышла в основную сетку турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет $ 8,8 млн.
В финальном матче квалификации 22-летняя российская теннисистка обыграла немку Анну-Лену Фридзам со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 6:4. Общая продолжительность встречи составила 3 часа 21 минуту. За это время Грачёва выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. Её соперница сделала пять эйсов, допустила девять двойных ошибок и использовала 7 из 14 заработанных брейк-пойнтов.
Соперницей Варвары Грачёвой в матче первого круга основной сетки турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе станет бельгийка Исалин Бонавентюр.
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