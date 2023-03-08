Энди Маррей высказался о допуске российских и белорусских теннисистов на Уимблдон

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей отреагировал на новость о том, что Британская ассоциация лаун-тенниса (LTA) собирается допустить россиян и белорусов к выступлениям на Уимблдоне в 2023 году.
«Это действительно непростая ситуация, и я сочувствую теннисистам, которые были вынуждены пропустить турнир в прошлом году. Но я также понимаю, почему Уимблдону сложно принять это решение. Я так понимаю, они всё же смогут сыграть, и не собираюсь сходить с ума по этому поводу. Но точно так же я понял бы, если бы организаторы Уимблдона пошли другим путём», — приводит слова Маррея BBC.
Напомним, в 2022 году Уимблдон в обход политики ATP и WTA не допустил россиян к участию в столь крупном турнире. В ответ на такое решение эти теннисные организации лишили соревнования рейтинговых очков.
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