Джокович в апреле сыграет на турнире в Баня-Луке. Рублёв может приехать для защиты титула

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович, швейцарский теннисист Стэн Вавринка и француз Гаэль Монфис выступят на турнире категории ATP-250, который в апреле пройдёт в Баня-Луке (Босния и Герцеговина), сообщает Tennis 365.

Последние два годы соревнования, также именуемые «Открытым чемпионатом Сербии», проходили в Белграде, но сейчас перенесены из-за ремонта в теннисном центре Джоковича. Предполагается, что в 2024-м турнир вернётся в Сербию, однако это также зависит от переговоров с владельцем лицензии Ионом Цириаком.

Сообщается, что помимо Джоковича на соревнованиях в этом году выступят сербские теннисисты Ласло Дьере, Филип Краинович и Душан Лайович.

Организаторы также надеются на приезд действующего победителя турнира россиянина Андрея Рублёва, обыгравшего в прошлогоднем финале в Белграде Новака Джоковича, а также ведут переговоры с Кареном Хачановым и Фрэнсисом Тиафу.