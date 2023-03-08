Донской: Рублёв сейчас не на такой уверенности, как раньше, чтобы войти в топ-5

Российский теннисист Евгений Донской ответил на вопрос об отсутствии стабильности в выступлениях Андрея Рублёва и поделился ожиданиями от выступления шестой ракетки мира на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Вроде бы Андрей любит Индиан-Уэллс и хорошо там играет, что, кстати, нельзя сказать про Медведева. Он мне как-то говорил, что ему не очень нравится Индиан-Уэллс и условия там. Думаю, с вылетами в первых кругах Андрей покончит, но сейчас он не на такой уверенности, как раньше, чтобы войти в топ-5. Он не чувствует себя полностью в своей тарелке, потому что турниров пока не выиграл. Думаю, ему нужно ещё чуть-чуть времени. Если хорошо сыграет Индиан-Уэллс, то дальше должно быть попроще», — приводит слова Донского Go Tennis.

На стартующем турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) Андрей Рублёв начнёт своё выступление со второго круга и встретится с победителем пары Иржи Легечка — Артур Риндеркнеш. Игра состоится в пятницу, 10 марта.