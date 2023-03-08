Футболист «Вест Хэма» вышел на тренировку с именем Серены Уильямс на спине. Фото

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио вышел на тренировку в футболке, на которой вместо его фамилии были нанесены имя и фамилия 23-кратной чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшей первой ракетки мира американской теннисистки Серены Уильямс.
Английский клуб в Международный женский день провёл акцию, в ходе которой все игроки клуба вышли на тренировку с именами «особенных женщин в их жизни» на спине. Многие футболисты нанесли на свои футболки имена своих мам или жён.
Фото: «Вест Хэм»
«Было здорово провести такую акцию в Международный женский день. Я мог выбрать несколько вдохновляющих женщин, но в конце концов решил нанести Серену Уильямс на свою джерси для тренировок. Серена, возможно, величайшая теннисистка своего поколения и действительно показала, что можно сделать, когда вы верите в себя. Её достижения говорят сами за себя», — приводит слова Антонио официальный сайт «Вест Хэма».
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