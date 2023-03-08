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«Будущее — за женщинами». Элина Свитолина показала новое фото с дочкой Скай

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина в честь Международного женского дня опубликовала в социальных сетях фото с дочкой Скай, а также свои детские архивные снимки.

«Будущее — за женщинами…

Возможно, мы их знаем. Возможно, это и есть мы. Возможно, мы их воспитаем.

Поздравляю всех сильных, могущественных и вдохновляющих женщин в Международным женским днём!» — подписала фотографии Свитолина.

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Напомним, Свитолина готовится к возвращению в тур после рождения ребёнка. В середине октября Элина и её супруг, бывшая шестая ракетка мира, француз Гаэль Монфис впервые стали родителями.

28-летняя Свитолина — чемпионка 16 турниров на уровне WTA. Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году.