«Просто уточню: у нас есть бойфренды». Соболенко – о фото, где шлёпает Бадосу по ягодице

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко остроумно отреагировала на забавное фото с испанкой Паулой Бадосой, сделанное пресс-службой WTA во время их совместной тренировки в Индиан-Уэллсе (США).
Фотограф уловил момент, когда теннисистки одновременно держат друг друга за ягодицы.
Фото: WTA
«Просто уточню… У нас есть бойфренды», — написала Соболенко в своих социальных сетях, добавив эмодзи «смех до слёз».
Бадоса тоже не осталась в стороне. «Ахахахахахаххахахахаххахаха, это настоящая любовь», — ответила Паула.
В Индиан-Уэллсе (США) с 8 по 19 марта пройдёт турнир категории WTA-1000. Паула посеяна на нём под 21-м номером и во втором раунде сразится с победительницей матча Нурия Парризас-Диас (Испания) — Элизабетта Коччаретто (Италия). В свою очередь, вторая сеяная Соболенко во втором круге сразится либо с Евгенией Родиной (Россия), либо с Ализе Корне (Франция).
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