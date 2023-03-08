«Просто уточню: у нас есть бойфренды». Соболенко – о фото, где шлёпает Бадосу по ягодице

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко остроумно отреагировала на забавное фото с испанкой Паулой Бадосой, сделанное пресс-службой WTA во время их совместной тренировки в Индиан-Уэллсе (США).

Фотограф уловил момент, когда теннисистки одновременно держат друг друга за ягодицы.

Фото: WTA

«Просто уточню… У нас есть бойфренды», — написала Соболенко в своих социальных сетях, добавив эмодзи «смех до слёз».

Бадоса тоже не осталась в стороне. «Ахахахахахаххахахахаххахаха, это настоящая любовь», — ответила Паула.

В Индиан-Уэллсе (США) с 8 по 19 марта пройдёт турнир категории WTA-1000. Паула посеяна на нём под 21-м номером и во втором раунде сразится с победительницей матча Нурия Парризас-Диас (Испания) — Элизабетта Коччаретто (Италия). В свою очередь, вторая сеяная Соболенко во втором круге сразится либо с Евгенией Родиной (Россия), либо с Ализе Корне (Франция).