Индиан-Уэллс — 2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 1-го игрового дня

Сегодня, 8 марта в Индиан-Уэллсе (США) стартует турнир серии «Мастерс». В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Расписание первого игрового дня

Илья Ивашко (Беларусь) – Роман Сафиуллин (Россия) – 22:00 мск.

Педро Качин (Аргентина) – Николоз Басилашвили (Грузия) – примерно в 23:30 мск.

Джэйсон Каблер (Австралия) – Лоренцо Сонего (Италия) – примерно в 23:30 мск.

Джон Иснер (США) – Брэндон Накашима (США) – примерно в 23:30 мск.

Иржи Легечка (Чехия) – Артур Риндеркнеш (Франция) – примерно в 01:00 мск (в ночь на 9 марта).

У Ибин (Китая) – Хауме Мунар (Испания) – примерно в 01:00 мск (в ночь на 9 марта).

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составил $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.