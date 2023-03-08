Индиан-Уэллс — 2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 1-го игрового дня

Сегодня, 8 марта в Индиан-Уэллсе (США) стартует турнир серии «Мастерс». В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.
Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Расписание первого игрового дня
Илья Ивашко (Беларусь) – Роман Сафиуллин (Россия) – 22:00 мск.
Педро Качин (Аргентина) – Николоз Басилашвили (Грузия) – примерно в 23:30 мск.
Джэйсон Каблер (Австралия) – Лоренцо Сонего (Италия) – примерно в 23:30 мск.
Джон Иснер (США) – Брэндон Накашима (США) – примерно в 23:30 мск.
Иржи Легечка (Чехия) – Артур Риндеркнеш (Франция) – примерно в 01:00 мск (в ночь на 9 марта).
У Ибин (Китая) – Хауме Мунар (Испания) – примерно в 01:00 мск (в ночь на 9 марта).
Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составил $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.
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