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Индиан-Уэллс — 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 1-го игрового дня

Сегодня, 8 марта в Индиан-Уэллсе (США) стартует турнир категории WTA-1000. В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Расписание первого игрового дня

Энн Ли (США, WC) – Анна Блинкова (Россия) – начало в 22:00 мск.

Александра Саснович (Беларусь) – Кайя Канепи (Эстония) – начало в 22:00 мск.

Евгения Родина (Россия) – Ализе Корне (Франция) – начало в 22:00 мск.

Линда Носкова (Чехия) – Ирина Бегу (Румыния) – начало в 22:00 мск.

Аранча Рус (Нидерланды, Q) – Камила Джорджи (Италия) – начало примерно в 01:00 мск.

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составил $ 8 800 000. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.