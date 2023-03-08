Ольховский ответил на вопрос, сможет ли Медведев подобраться к Джоковичу в рейтинге ATP

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что Даниилу Медведеву (шестая ракетка мира) будет непросто подобраться к Новаку Джоковичу (первая ракетка мира) в мировом рейтинге ATP.

Ранее серб снялся с турниров серии «Мастерс» в Индиан-Уэллс и Майами из-за проблем с въездом в США.

«Я думаю, что отсутствие Джоковича даст небольшую фору другим игрокам, но при этом он останется на вершине. В прошлом году Джокович на этих турнирах тоже не играл, поэтому на количество его очков в рейтинге это никак не отразится. Сейчас между ним и Даниилом большая разница, и у Новака ничего не горит, из-за этого подобраться вплотную будет непросто. Но можно создать хороший задел на вторую часть сезона», — цитирует Ольховского ТАСС.