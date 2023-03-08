Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ольховский ответил на вопрос, сможет ли Медведев подобраться к Джоковичу в рейтинге ATP

Ольховский ответил на вопрос, сможет ли Медведев подобраться к Джоковичу в рейтинге ATP
Аудио-версия:
Комментарии

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что Даниилу Медведеву (шестая ракетка мира) будет непросто подобраться к Новаку Джоковичу (первая ракетка мира) в мировом рейтинге ATP.

Ранее серб снялся с турниров серии «Мастерс» в Индиан-Уэллс и Майами из-за проблем с въездом в США.

«Я думаю, что отсутствие Джоковича даст небольшую фору другим игрокам, но при этом он останется на вершине. В прошлом году Джокович на этих турнирах тоже не играл, поэтому на количество его очков в рейтинге это никак не отразится. Сейчас между ним и Даниилом большая разница, и у Новака ничего не горит, из-за этого подобраться вплотную будет непросто. Но можно создать хороший задел на вторую часть сезона», — цитирует Ольховского ТАСС.

Медведев и Рублёв могут встретиться в полуфинале! 10 причин следить за Индиан-Уэллсом Медведев и Рублёв могут встретиться в полуфинале! 10 причин следить за Индиан-Уэллсом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023