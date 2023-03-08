Дженсон Бруксби перенёс операцию на левом запястье

49-я ракетка мира, 22-летний американский теннисист Дженсон Бруксби сообщил, что перенёс операцию на левом запястье.

«Запястье беспокоило меня уже некоторое время, во время турнира в Окленде оно стало хуже. Операция была единственным средством: мы с командой уверены, что приняли верное решение, теперь нас ждёт процесс восстановления. Я использую это время, чтобы стать лучше во многих областях. Я вернусь», — написал Бруксби в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Дженсона Бруксби

Фото: из личного архива Дженсона Бруксби

Отметим, что после турнира категории ATP-250 в Окленде (Новая Зеландия), где он дошёл до полуфинала, Бруксби принял участие в Открытом чемпионате Австралии – 2023. В Мельбурне Дженсон с больным запястьем дошёл до третьего круга, где проиграл будущему полуфиналисту американцу Томми Полу.