Монфис — о возвращении в тур: я скучал по игре, по борьбе, по новым вызовам

Бывшая шестая ракетка мира, полуфиналист «Ролан Гаррос» 2008 года французский теннисист Гаэль Монфис высказался о скором возвращении в тур. Француз не выступал более полугода из-за травмы.
«Чувствую себя отлично. Я не играл несколько месяцев. Я на несколько недель уехал от своей маленькой принцессы. Это произошло впервые. Смешанные чувства, в хорошем смысле.
Я был с ней с первого дня, а теперь, когда я вернулся в тур, это другой опыт. Она здорова, я тоже снова набрал форму и здоров.
Прошло много времени. Не буду врать, я скучал по игре в туре, по борьбе, по новым вызовам. Сейчас я очень рад увидеться с болельщиками. Вообще, в Индиан-Уэллс здорово, потому что болельщики очень близко к тренировочному корту. Ты чувствуешь их энергию. Я чувствовал себя великолепно, и мне повезло, что я смог снова набрать форму и вернуться», — приводит слова Монфиса пресс-служба ATP.
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