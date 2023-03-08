Паула Бадоса с февраля сотрудничает с новым тренером

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассталась с тренером Хорхе Гарсией, сообщает испанский журналист Фернандо Мурсего. Сотрудничество Бадосы со специалистом продлилось 16 месяцев.

С февраля 2023 года Бадоса тренируется под руководством бывшего британского теннисиста Джоэлла Канелла.

Лучшее достижение 25-летней Бадосы на турнирах «Большого шлема» — четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2021 года. В 2022 году Бадоса ни разу не выходила в четвертьфинал на ТБШ. На Открытом чемпионате Австралии она проиграла в четвёртом круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем, на Уимблдоне — в четвёртом, а на US Open — во втором.

На данный момент высшим достижением Бадосы на уровне WTA является победа на турнире в WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).