Мария Шарапова — о фото с MrBeast: теперь мне просто необходим аккаунт в TikTok

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова высказалась о недавном совместном фото с самым популярным блогером на YouTube MrBeast. В данный момент на его канал подписаны 136 млн пользователей (это самый высокий показатель среди индивидуальных блогеров).
«Дуэт, который вы, возможно, не ожидали увидеть. Теперь мне просто необходим аккаунт в TikTok», — написала Шарапова в своих социальных сетях.
Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
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