Белоруска Александра Саснович пробилась во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе
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Белорусская теннисистка Александра Саснович (44-я ракетка мира) уверенно прошла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), обыграв эстонку Каю Канепи (51-я ракетка мира).
Александра Саснович одержала победу со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. На счету Канепи два эйса, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнтов из семи заработанных. Александра Саснович ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных.
Во втором круге Саснович встретится с соотечественницей Вероникой Кудерметовой. Призовой фонд турнира составляет $ 8 800 000. Действующей победительницей турнира является полька Ига Свёнтек.
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