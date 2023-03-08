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Белоруска Александра Саснович пробилась во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Белоруска Александра Саснович пробилась во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе
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Белорусская теннисистка Александра Саснович (44-я ракетка мира) уверенно прошла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), обыграв эстонку Каю Канепи (51-я ракетка мира).

Александра Саснович одержала победу со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. На счету Канепи два эйса, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнтов из семи заработанных. Александра Саснович ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных.

Во втором круге Саснович встретится с соотечественницей Вероникой Кудерметовой. Призовой фонд турнира составляет $ 8 800 000. Действующей победительницей турнира является полька Ига Свёнтек.

Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
08 марта 2023, среда. 22:10 МСК
Александра Саснович
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
3 		6 5  
         
Кайя Канепи
Эстония
Кайя Канепи
К. Канепи
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