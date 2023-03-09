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Определился первый соперник Карена Хачанова на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Определился первый соперник Карена Хачанова на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе
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Серебряный призёр Олимпиады-2020, 15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов узнал имя своего первого соперника на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Хачанов как 13-й сеяный пропускает первый круг, а во втором – сыграет с представителем Германии Оскаром Отте.

Отте в матче первого круга со счётом 6:3, 7:5 обыграл представителя Сербии Ласло Джере. Встреча продлилась 1 час 35 минут. Оскар семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Джере один эйс, две двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составил $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.

Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
08 марта 2023, среда. 22:10 МСК
Ласло Джере
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5  
6 		7  
         
Оскар Отте
Германия
Оскар Отте
О. Отте
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