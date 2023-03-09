Определился соперник Андрея Рублёва по стартовому матчу на турнире в Индиан-Уэллсе

Чешский теннисист Иржи Легечка вышел во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе. На старте турнира он обыграл француза Артура Риндеркнеша.

Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут. За это время Легечка сделал пять подач навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету Риндеркнеша три эйса, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге Легечка сыграет с россиянином Андреем Рублёвым.

Ранее стало известно, что Даниил Медведев во втором круге сыграет с американцем Брэндоном Накашимой, а Карен Хачанов встретится с немцем Оскаром Отте

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем турнира является Тейлор Фритц, который в финальном матче прошлого года обыграл Рафаэля Надаля.