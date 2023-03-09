Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Украинка Костюк проиграла в первом раунде турнира в Индиан-Уэллсе

Украинская теннисистка Марта Костюк проиграла шведке Ребекке Петерсон в первом круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Матч закончился со счётом 7:5, 5:7, 7:5 в пользу шведки. Матч продолжался 2 часа 56 минут. За это время Петерсон выполнила две подачи навылет, совершила четыре двойные ошибки, а также реализовала 8 из 19 брейк-пойнтов. Костюк сделала шесть эйсов, совершила 17 двойных ошибок и использовала 7 из 19 заработанных брейк-пойнтов.

Перед турнирам Марта занимала 40-е место в рейтинге WTA, а Петерсон 103-е место.

В следующем круге шведская теннисистка встретится с китаянкой Чжан Шуай, которая занимает 27 место в рейтинге лучших ракетов мира.

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составил $ 8 800 000. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек.