Анна Калинская без особых проблем вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

24-летняя российская теннисистка Анна Калинская пробилась во второй круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
В стартовом матче Калинская обыграла представительницу США Алисию Паркс со счётом 6:1, 6:1. Встреча продлилась 57 минут. Калинска один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Паркс два эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
Следующей соперницей Калинской станет представительница Чехии 30-летняя Каролина Плишкова (17-й номер рейтинга). Последний раз она побеждала на турнире в Брисбене в 2020 году.
Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составил $ 8 800 000. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек.
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