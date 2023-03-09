Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Анна Калинская без особых проблем вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

24-летняя российская теннисистка Анна Калинская пробилась во второй круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В стартовом матче Калинская обыграла представительницу США Алисию Паркс со счётом 6:1, 6:1. Встреча продлилась 57 минут. Калинска один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Паркс два эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

Следующей соперницей Калинской станет представительница Чехии 30-летняя Каролина Плишкова (17-й номер рейтинга). Последний раз она побеждала на турнире в Брисбене в 2020 году.

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составил $ 8 800 000. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек.