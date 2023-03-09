Даниил Медведев признался, что хотел бы сыграть с Карлосом Алькарасом

Российский теннисист Даниил Медведев (шестая ракетка мира) признался, что хотел бы сыграть с испанцем Карлосом Алькарасом (вторая ракетка мира).

«Было бы мне интересно с Алькарасом? Да, конечно, потому что я никогда не играл с ним, когда он был в топе. Я тренировался с ним пару раз. У него невероятный талант и навыки. Я видел несколько его матчей в Буэнос-Айресе. Он выиграл турнир, выпустив удар справа. Восстановиться после травмы всегда непросто. У него хорошие руки и тело для этого вида спорта. Я был бы счастлив сыграть с ним, и я надеюсь, что он будет здоровым, потому что это будет интересно для тенниса», — приводит слова Медведева AS.

Медведев и Алькарас выступают на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Общий призовой фонд этих соревнований составил $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка США Тейлор Фритц.