Даниил Медведев признался, что хотел бы сыграть с Карлосом Алькарасом

Российский теннисист Даниил Медведев (шестая ракетка мира) признался, что хотел бы сыграть с испанцем Карлосом Алькарасом (вторая ракетка мира).
«Было бы мне интересно с Алькарасом? Да, конечно, потому что я никогда не играл с ним, когда он был в топе. Я тренировался с ним пару раз. У него невероятный талант и навыки. Я видел несколько его матчей в Буэнос-Айресе. Он выиграл турнир, выпустив удар справа. Восстановиться после травмы всегда непросто. У него хорошие руки и тело для этого вида спорта. Я был бы счастлив сыграть с ним, и я надеюсь, что он будет здоровым, потому что это будет интересно для тенниса», — приводит слова Медведева AS.
Медведев и Алькарас выступают на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Общий призовой фонд этих соревнований составил $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка США Тейлор Фритц.
- 9 марта 2023
-
11:18
-
11:03
-
10:33
-
10:20
-
10:01
-
09:38
-
09:26
-
07:34
-
07:30
-
04:58
-
04:10
-
01:34
-
00:14
-
00:01
- 8 марта 2023
-
23:52
-
23:51
-
23:42
-
23:24
-
23:12
-
22:55
-
22:51
-
22:38
-
21:35
-
20:45
-
20:32
-
20:19
-
20:00
-
19:55
-
19:00
-
18:14
-
17:59
-
17:33
-
17:00
-
16:43
-
16:20