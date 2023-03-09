Энди Маррей — о «Мастерсах» в США: хочу заходить как можно дальше на этих соревнованиях

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей высказался о перспективах на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами (США).

«Я хочу заходить как можно дальше на этих соревнованиях. Я действительно чувствую, что сейчас играю достаточно хорошо, чтобы сделать это. Такого не случалось уже пару лет. Я чувствую, что физическое состояние лучшее, которое я только чувствовал за долгое время, поэтому, если мне действительно придётся сыграть три или четыре матча за несколько дней, я верю, что смогу это сделать на высоком уровне.

Полтора или два года назад я восстанавливался хуже, чем сейчас. Моё тело немного побаливало и уставало, но я действительно усердно работал, чтобы вернуться в форму, и я верю, что готов к хорошему турниру.

Мне всегда нравилось возвращаться сюда. На данном этапе моей карьеры хочется максимально использовать каждый шанс, который появляется, чтобы принять участие в такого рода мероприятиях. Вы никогда не знаете, когда это будет в последний раз. Постараюсь принять всё это во внимание», — приводит слова Маррея пресс-служба ATP.