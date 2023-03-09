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Индиан-Уэллс — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей первого игрового дня

Индиан-Уэллс — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей первого игрового дня
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8 марта состоялся первый игровой день «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами матчей в мужской сетке соревнований.

Результаты первого дня у мужчин на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

Илья Ивашко (Беларусь) – Роман Сафиуллин (Россия) – 6:2, 6:4.
Педро Качин (Аргентина) – Николоз Басилашвили (Грузия) – 7:5, 6:3.
Брэндон Накашима (США) – Джон Иснер (США) – 7:6 (9:7), 6:3.
Уго Умбер (Франция) – Бернабе Сапата-Миральес (Испания) – 6:2, 7:6 (8:6).
Маркос Гирон (США) – Александр Ковачевич (США) – 6:3, 7:5.
Джэйсон Каблер (Австралия) – Лоренцо Сонего (Италия) – 6:4, 7:6 (7:4).
Эмиль Руусувуори (Финляндия) – Констан Летьен (Франция) – 6:4, 4:1, отказ.
Таро Дэниэл (Япония) – Роберто Карбальес-Баэна (Испания) – 6:1, 7:5.
У Ибин (Китай) – Хауме Мунар (Испания) – 6:7 (6:8), 6:0, 7:6 (7:3).
Кристьян Гарин (Чили) – Даниэль-Элаи Галан (Колумбия) – 6:4, 6:2.
Иржи Легечка (Чехия) – Артур Риндеркнеш (Франция) – 7:6 (7:4), 7:5.
Диего Шварцман (Аргентина) – Федерико Кория (Аргентина) – 6:1, 6:2.
Джордан Томпсон (Австралия) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:3, 6:1.
Алехандро Табило (Чили) – Максимильян Мартерер (Германия) – 6:4, 6:3.
Александр Бублик (Казахстан) – Ву Тун-Лин (Китайский Тайбэй) – 6:4, 6:4.

Сетка «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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Заглавное фото: GETTY IMAGES

Источник: «Чемпионат»

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