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Индиан-Уэллс — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей первого игрового дня

Индиан-Уэллс — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей первого игрового дня
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8 марта состоялся первый игровой день «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами матчей в женской сетке соревнований.

Результаты первого дня у женщин на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Анна Блинкова (Россия) – Энн Ли (США) – 6:1, 6:2.
Александра Саснович (Беларусь) – Кайя Канепи (Эстония) – 6:3, 7:6 (7:5).
Евгения Родина (Россия) – Ализе Корне (Франция) – 6:2, 7:5.
Линда Носкова (Чехия) – Ирина Бегу (Румыния) – 7:6 (9:7), 6:1.
Даяна Ястремская (Украина) – Анна Бондарь (Венгрия) – 6:3, 6:4.
Линда Фрухвиртова (Чехия) – Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) – 0:6, 6:2, 6:3.
Кристина Бушкэ (Испания) – Кэйти Суон (Великобритания) – 7:6 (8:6), 7:5.
Синьюй Ван (Китай) – Элисе Мертенс (Бельгия) – 6:1, 6:3.
Сиюй Ван (Китай) – Ольга Данилович (Сербия) – 4:6, 6:2, 6:3.
Шелби Роджерс (США) – Кэти Волынец (США) – 6:4, 4:6, 6:1.
Камила Джорджи (Италия) – Аранча Рус (Нидерланды) – 6:3, 6:3.
Леся Цуренко (Украина) – Чжу Линь (Китай) – 6:4, 6:3.
Ребекка Петерсон (Швеция) – Марта Костюк (Украина) – 7:5, 5:7, 7:5.
Элизабет Мандлик (США) – Элисон Риске (США) – 6:3, 5:7, 7:6 (7:1).

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Заглавное фото: GETTY IMAGES

Источник: «Чемпионат»

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