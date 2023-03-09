Доминик Тим рассказал о подготовке к «Мастерсам» в Индиан-Уэллсе и Майами

Чемпион US Open — 2020 австрийский теннисист Доминик Тим рассказал о подготовке к турнирам категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и Майами (США).

«После Рио я решил пораньше отправиться в Индиан-Уэллс, чтобы подготовиться физически. Это было хорошее решение, потому что, будучи не в лучшей форме и играя плохо в течение двух недель, я даю себе отличный шанс сыграть в хороший теннис и бороться весь матч.

Моя победа в Индиан-Уэллсе в 2019 году? Для меня это была невероятная неделя, и я шёл в финал с Роджером расслабленным. Он тогда был хорошо играл и был фаворитом. Я не оказывал никакого давления на себя, потому что раньше мне это очень мешало. В Индиан-Уэллсе всё было по-другому. Я просто наслаждался этими двумя неделями, наслаждался своим теннисом, и, вероятно, это причина, по которой я в итоге победил», — приводит слова Тима пресс-служба ATP.