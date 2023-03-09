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Индиан-Уэллс — 2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 2-го игрового дня

Сегодня, 9 марта в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт второй игровой день турнира серии «Мастерс». В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Расписание второго игрового дня

Маккензи Макдональд (США) – Филип Краинович (Сербия) – начало в 22:00 мск.

Стэн Вавринка (Швейцария) – Александар Вукич (Австралия, Q) – начало в 22:00 мск.

Бен Шелтон (США) – Фабио Фоньини (Италия) – начало примерно в 23:30 мск.

Танаси Коккинакис (Австралия, Q) – Брендон Холт (США, WC) – начало примерно в 23:30 мск.

Энди Маррей (Великобритания) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – начало примерно в 01:00.

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составил $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.