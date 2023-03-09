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Индиан-Уэллс — 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 2-го игрового дня

Индиан-Уэллс — 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 2-го игрового дня
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Сегодня, 9 марта в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт второй игровой день теннисного турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Расписание второго игрового дня

Исалин Бонавентюр (Бельгия, Q) – Варвара Грачёва (Россия) – начало в 22:00 мск.
Далма Галфи (Венгрия, LL) – Даниэль Коллинз (США) – начало в 22:00 мск.
Данка Ковинич (Черногория) – Эмма Радукану (Великобритания) – начало примерно в 23:30 мск.
Юлия Путинцева (Казахстан) – Каролина Мухова (Чехия) – начало примерно в 1:00 мск.
Слоан Стивенс (США) – Софья Кенин (США) – начало примерно в 5:00 мск.

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составил $ 8 800 000. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек.

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Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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