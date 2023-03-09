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Даниил Медведев высказался о возможности возвращения на Уимблдон

Даниил Медведев высказался о возможности возвращения на Уимблдон
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев высказался о возможности допуска россиян на Уимблдон-2023.

«Я не собираюсь принимать это решение за них или даже помогать им принять такое решение. Они должны сделать это сами, согласно своим соображениям, как это было в прошлом году. И я всегда говорил, что буду уважать любое их решение. Я играю там, где могу играть. Теннис – моя работа. Конечно, я правда был бы рад сыграть на Уимблдоне, мне очень нравится этот турнир. Но если мне будет суждено его пропустить, я буду дожидаться следующей возможности вернуться туда», — приводит слова Медведева Eurosport.uk.

Ранее Daily Mail стало известно, что россиян допустят до Уимблдона-2023, однако им будет необходимо подписать кодекс поведения. Вероятно, под запретом окажется демонстрация поддержки России, а также ношение флага.

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