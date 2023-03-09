Даниил Медведев: говорил уже много раз — я за мир

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев высказался о ситуации на Украине.

«Я уже говорил об этом так много раз, что сейчас не смогу сказать ничего нового. Я за мир», — приводит слова Медведева Sky Sports.

В данный момент шестая ракетка мира Медведев находится в Индиан-Уэллсе (США), где стартовал престижный турнир серии «Мастерс». Даниил посеян на нём под пятым номером. Он пропустил первый круг, а во втором сразится с американцем Брэндоном Накашимой.

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составил $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.

Ранее Медведев высказался о возможности допуска россиян на Уимблдон-2023.