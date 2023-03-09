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Арина Соболенко: я ничего, ничего плохого украинскому народу не сделала

Арина Соболенко: я ничего, ничего плохого украинскому народу не сделала
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Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о своём отношении к происходящему на Украине.

«Реакция людей, какие-то другие вещи заставили меня чувствовать себя плохо, думать, что это моя вина. Но потом я поняла, что всё это находится вне моего контроля. Я ничего, ничего плохого украинскому народу не сделала. Это просто не моя вина», — приводит слова Соболенко Sky Sports.

В данный момент Соболенко находится в Индиан-Уэллсе (США), где с 8 по 19 марта пройдёт турнир категории WTA-1000. Арина получила второй номер посева, она пропустит первый круг, а во втором сыграет с представительницей России Евгенией Родиной, которая попала в основную сетку по защищённому рейтингу.

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