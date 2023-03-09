Тейлор Фритц: в этом сезоне хочу выйти в финал турнира «Большого шлема». Это возможно

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц сравнил текущую версию себя с собой до титула на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.
«Конечно, как игрок я ощущаю себя иначе. В прошлом году я приехал сюда, когда был примерно на 19-м месте в рейтинге ATP. Сейчас я – пятая ракетка мира, я другой игрок с более высокими требованиями к себе. В прошлом сезоне я не думал о победе на турнире. Я чувствую, что стал лучше как теннисист. Прошлогодний титул придал мне уверенности.
После года в первой десятке я хочу завершить этот сезон в топ-5 и добиться хорошего результата на турнирах «Большого шлема», по крайней мере, выйти в финал. Оценивая свои результаты, я думаю, что это возможно», — сказал Фритц на пресс-конференции, посвящённой старту «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США), действующим чемпионом которого он является.
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