Циципас: не думаю, что когда-либо тренировался так мало. Но не могу пропускать «Мастерсы»

Третья ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о своей готовности к «Мастерсу» в Индиан-Уэллсе (США).

«Я всё ещё восстанавливаюсь. Не собираюсь притворяться и говорить, что я фаворит или у меня есть шанс хорошо выступить на этих двух турнирах.

Сейчас важно верить в процесс, который позволит мне оправиться. Я мало тренировался в последние несколько недель. Не думаю, что когда-либо тренировался так мало в своей карьере. Очень мало часов провёл на корте», — сказал Циципас на пресс-конференции, посвящённой старту турнира.

Также Стефанос ответил, почему не снялся с турнира из-за неоптимального состояния.

«Порой приходится принимать трудные решения. Тяжело всегда поступать правильно. Я не могу пропускать «Мастерсы». Схема очень сложная, да и эти турниры важны», — сказал Циципас.