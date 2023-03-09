Циципас: не думаю, что когда-либо тренировался так мало. Но не могу пропускать «Мастерсы»

Третья ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о своей готовности к «Мастерсу» в Индиан-Уэллсе (США).
«Я всё ещё восстанавливаюсь. Не собираюсь притворяться и говорить, что я фаворит или у меня есть шанс хорошо выступить на этих двух турнирах.
Сейчас важно верить в процесс, который позволит мне оправиться. Я мало тренировался в последние несколько недель. Не думаю, что когда-либо тренировался так мало в своей карьере. Очень мало часов провёл на корте», — сказал Циципас на пресс-конференции, посвящённой старту турнира.
Также Стефанос ответил, почему не снялся с турнира из-за неоптимального состояния.
«Порой приходится принимать трудные решения. Тяжело всегда поступать правильно. Я не могу пропускать «Мастерсы». Схема очень сложная, да и эти турниры важны», — сказал Циципас.
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