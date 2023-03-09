Варвара Грачёва уверенно вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

22-летняя российская теннисистка Варвара Грачёва вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который продлится до 19 марта.

В матче первого круга Грачёва (Q) со счётом 6:2, 6:2 обыграла представительницу Бельгии Исалин Бонавентюр (Q). Встреча продлилась 1 час 9 минут. Грачёва ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Бонавентюр два эйса, пять двойных ошибок и два нереализованных брейк-пойнта.

Следующей соперницей Грачёвой станет хорватка Петра Мартич (25).

Отметим, что на прошлой неделе Грачёва сыграла в дебютном для себя финале на турнире уровня WTA. Она уступила украинке Марте Костюк в Остине со счётом 3:6, 5:7.