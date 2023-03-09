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Варвара Грачёва уверенно вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Варвара Грачёва уверенно вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе
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22-летняя российская теннисистка Варвара Грачёва вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который продлится до 19 марта.

В матче первого круга Грачёва (Q) со счётом 6:2, 6:2 обыграла представительницу Бельгии Исалин Бонавентюр (Q). Встреча продлилась 1 час 9 минут. Грачёва ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Бонавентюр два эйса, пять двойных ошибок и два нереализованных брейк-пойнта.

Следующей соперницей Грачёвой станет хорватка Петра Мартич (25).

Отметим, что на прошлой неделе Грачёва сыграла в дебютном для себя финале на турнире уровня WTA. Она уступила украинке Марте Костюк в Остине со счётом 3:6, 5:7.

Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
09 марта 2023, четверг. 22:10 МСК
Исалин Бонавентюр
Бельгия
Исалин Бонавентюр
И. Бонавентюр
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2  
6 		6  
         
Варвара Грачёва
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
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