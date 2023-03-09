37-летний Стэн Вавринка с победы стартовал на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка с победы стартовал на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
В матче первого круга 37-летний Вавринка со счётом 6:4, 1:6, 6:1 обыграл представителя Австралии Александара Вукича (Q). Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Вавринка 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету Вукича пять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Следующим соперником Вавринки в Индиан-Уэллсе станет 31-я ракетка мира серб Миомир Кецманович (26).
Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составил $ 8 800 000. Его действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.
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