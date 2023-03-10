Представительница Казахстана Юлия Путинцева не смогла выти во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе. На старте турнира она уступила чешской теннисистке Каролине Муховой со счётом 6:3, 4:6, 6:4.
Продолжительность встречи составила 2 часа 22 минуты. За это время Путинцева допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету Муховой четыре эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из одиннадцати.
Во втором круге Мухова встретится с белоруской Викторией Азаренко.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем турнира является Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Марию Саккари.
Мухова обыграла Путинцеву и встретится с Азаренко во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
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