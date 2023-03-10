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Энди Маррей вышел во второй круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Энди Маррей вышел во второй круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей (55-я ракетка мира) пробился во второй круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

В матче первого круга 35-летний Маррей со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:4 обыграл представителя Аргентины Томаса Мартина Этчевери. Встреча продлилась 3 часа 11 минут. Маррей пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 20. На счету Этчевери девять эйсов, четыре двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В следующем раунде Энди Маррею предстоит встреча с испанским теннисистом Пабло-Карренья-Буста, который начнёт выступления на турнире со второго круга.

Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
10 марта 2023, пятница. 01:45 МСК
Томас Мартин Этчеверри
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		1 4
6 5 		6 6
         
Энди Маррей
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
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