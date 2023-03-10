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Стало известно, во сколько сыграют в Индиан-Уэллсе Медведев, Рублёв и Хачанов

Появилось расписание матчей второго круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) среди мужчин. На данном этапе соревнований Россия будет представлена тремя теннисистами, а именно: Даниилом Медведевым, Андреем Рублёвым и Кареном Хачановым. Все они находятся в нижней половине турнирной сетки и проведут свои матчи второго раунда в ночь с пятницы (10.03) на субботу (11.03).

Карен Хачанов начнёт свой путь на турнире матчем с представителем Германии Оскаром Отте. Встреча пройдёт четвёртым запуском на «Стэдиум 5» и начнётся не ранее 2:30 мск.

Даниил Медведева в стартовой игре турнира встретится с американцем Брэндоном Накашимой. Матч поставлен в расписании центрального корта 4-м запуском и начнётся не ранее 5:00 мск.

Андрей Рублёв в матче второго круга сыграет с чехом Иржи Легечкой. Игра пройдёт на «Стэдиум 3» пятым запуском и начнётся не ранее 5:30 мск.

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем турнира является первая ракетка США Тейлор Фритц.