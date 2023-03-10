Стало известно, во сколько сыграют в Индиан-Уэллсе Медведев, Рублёв и Хачанов

Появилось расписание матчей второго круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) среди мужчин. На данном этапе соревнований Россия будет представлена тремя теннисистами, а именно: Даниилом Медведевым, Андреем Рублёвым и Кареном Хачановым. Все они находятся в нижней половине турнирной сетки и проведут свои матчи второго раунда в ночь с пятницы (10.03) на субботу (11.03).
Карен Хачанов начнёт свой путь на турнире матчем с представителем Германии Оскаром Отте. Встреча пройдёт четвёртым запуском на «Стэдиум 5» и начнётся не ранее 2:30 мск.
Даниил Медведева в стартовой игре турнира встретится с американцем Брэндоном Накашимой. Матч поставлен в расписании центрального корта 4-м запуском и начнётся не ранее 5:00 мск.
Андрей Рублёв в матче второго круга сыграет с чехом Иржи Легечкой. Игра пройдёт на «Стэдиум 3» пятым запуском и начнётся не ранее 5:30 мск.
«Мастерс» в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем турнира является первая ракетка США Тейлор Фритц.
- 10 марта 2023
-
09:56
-
05:01
-
04:00
-
01:44
-
01:18
-
00:54
- 9 марта 2023
-
23:40
-
23:21
-
23:07
-
22:37
-
22:20
-
21:00
-
20:42
-
19:35
-
19:20
-
19:10
-
19:00
-
18:00
-
15:05
-
14:50
-
13:45
-
13:20
-
13:13
-
12:52
-
11:18
-
11:03
-
10:33
-
10:20
-
10:01
-
09:38
-
09:26
-
07:34
-
07:30
-
04:58
-
04:10