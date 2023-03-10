Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Доминик Тим проиграл Адриану Маннарино в матче первого круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Доминик Тим проиграл Адриану Маннарино в матче первого круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open — 2020 австрийский теннисист Доминик Тим (102-я ракетка мира) не сумел пробиться во второй круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В матче первого круга Тим проиграл французу Адриану Маннарино (68-е место в рейтинге ATP).

Французский теннисист одержал победу со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:5). Встреча продлилась 2 часа 43 минуты. Доминик Тим 11 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и не реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Маннарино три эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде соревнований Адриан Маннарино встретится с представителем Италии Лоренцо Музетти (21).

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.

Индиан-Уэллс (м). 1-й круг
10 марта 2023, пятница. 05:10 МСК
Доминик Тим
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 6 5
4 		6 7 7
         
Адриан Маннарино
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023