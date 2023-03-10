Доминик Тим проиграл Адриану Маннарино в матче первого круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Чемпион US Open — 2020 австрийский теннисист Доминик Тим (102-я ракетка мира) не сумел пробиться во второй круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В матче первого круга Тим проиграл французу Адриану Маннарино (68-е место в рейтинге ATP).
Французский теннисист одержал победу со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:5). Встреча продлилась 2 часа 43 минуты. Доминик Тим 11 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и не реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Маннарино три эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
В следующем раунде соревнований Адриан Маннарино встретится с представителем Италии Лоренцо Музетти (21).
Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом является первая ракетка США Тейлор Фритц.
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