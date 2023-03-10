Индиан-Уэллс-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей второго игрового дня

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9 марта состоялся второй игровой день «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами матчей в женской сетке соревнований.

Результаты второго игрового дня у женщин на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе:

Исалин Бонавентюр (Бельгия) – Варвара Грачёва (Россия) – 2:6, 2:6.

Далма Галфи (Венгрия) – Даниэль Коллинз (США) – 6:4, 6:4.

Данка Ковинич (Черногория) – Эмма Радукану (Великобритания) – 2:6, 3:6.

Юлия Путинцева (Казахстан) – Каролина Мухова (Чехия) – 3:6, 6:4, 4:6.

Слоан Стивенс (США) – Софья Кенин (США) – 4:6, 1:6.

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8, 8 млн. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек.