Надаль пожертвововал экипировку на благотворительный аукцион в поддержку Турции и Сирии

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль пожертвовал ракетку и футболку на благотворительный аукцион в поддержку пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии.

Сообщается, что аукцион организовал турецкий футбольный агент Байрам Тутумлу. Все вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим от землетрясения, произошедшего в феврале на территории Турции и Сирии.

«Я хочу передать ракетку и футболку с автографом в связи с огромной катастрофой, произошедшей в Турции. Мы надеемся, что скоро ситуация улучшится и что пострадавшие и семьи, которые так много потеряли, смогут получить помощь. Крепко обнимаю», – сказал Надаль в видеообращении.

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

На данный момент Рафаэль Надаль восстанавливается от травмы подвздошно-поясничной мышцы левой ноги, полученной им во время матча с американцем Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. Он снялся с февральских турниров в Дохе и Дубае, а также с выставочного матча с соотечественником, Карлосом Алькарасом, который должен был пройти 5 марта в Лас-Вегасе (США).