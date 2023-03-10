Чесноков: Медведев делает на корте всё, что хочет. По игре в Дубае Даниил лучше Джоковича

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков отреагировал на высказывание чемпиона Уимблдона-2021 хорватского теннисиста Горана Иванишевича, который ранее назвал россиянина Даниила Медведева вторым лучшим теннисистом мира после серба Новака Джоковича.
«Можно согласиться с высказыванием Иванишевича. Как сейчас играет Даниил… Он просто делает на корте всё, что хочет. По турниру в Дубае его обыграть было просто невозможно. Уровень тенниса был просто запредельный.
Можно ли сказать, что на сегодняшний день Медведев лучше Джоковича? Каждая неделя разная. Медведев сделал что-то невероятное, выиграв три турнира подряд — это очень хорошее достижение. По той игре, которую демонстрировал в Дубае, Медведев лучше Джоковича. Но Джокович на сегодняшний день самый лучший в мире», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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